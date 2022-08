IFA zeigt wegweisende Trends für Besserhörer / GN präsentiert neueste Hörtechnik von Jabra und ReSound, viele smarte Zusatzfunktionen und kommunikative Freiheit für alle

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin/Münster (ots) - Endlich wieder IFA! Zu den Neuheiten, die aktuell auf derweltweit führenden Technik-Messe präsentiert werden, zählen auch neueste Trendsfür besseres Hören. Der dänische Kommunikationskonzern GN, globalerTechnologieführer bei Hörgeräten sowie bei Kopfhörern und Headsets, stelltneueste Produkte seiner Marken Jabra und ReSound vor. GN ist seit Jahren auchmit smarten Hörgeräten auf der IFA vertreten. Erklärtes Ziel ist es,Berührungsängste gegenüber technischen Hörhilfen zu überwinden und jedem einMaximum an kommunikativer Freiheit zu sichern. Alle Neuheiten für besseres Hörenwerden schon bald im bundesdeutschen Hörakustik-Fachhandel erhältlich sein.IFA-Besucher finden die smarten Hörlösungen am Stand von Jabra in IFA-Halle1.2b.Rund zehn Millionen Bundesbürger nehmen an sich selbst Einschränkungen derHörfähigkeit wahr(1). Darunter sind viele, deren Hörverlust klar für eineVersorgung mit Hörgeräten spricht, und auch solche, die nur gelegentlich anGrenzen stoßen. - "Doch unabhängig vom Grad des Hörverlustes vermeidet jederZweite, das eigene Gehör durch Technik zu stärken", so Christian Lücke,Geschäftsführer DACH der GN Hearing. "Nach wie vor bestehen alteBerührungsängste. Doch GN will das ändern. Wir wollen jedem zu kommunikativerFreiheit verhelfen - mit attraktiven Produkten sowie gemeinsam mit unserenPartnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel. Dieses Ziel führt uns seitJahren auch auf die IFA."Jabra Enhance - neuartige 3-in-1-Earbuds für alle, die noch keine HörgerätebenötigenMit Jabra Enhance präsentiert GN eine neuartige Lösung für alle, die noch keineHörgeräte brauchen, jedoch gelegentlich besser hören und entspannter verstehenwollen. Die kleinen, kompakten Earbuds verfügen über fortschrittlicheHörtechnologie. Diese kann der Nutzer in der Jabra Enhance App leicht undinnerhalb weniger Minuten auf seine Bedürfnisse einstellen; Lautstärke undHörmodus lassen sich je nach Situation ändern. Zugleich sichert Jabra EnhanceMusikgenuss und Telefonate in exzellenter Qualität; der Sound wird true-wirelessdirekt vom iPhone übertragen."Ob bei geselligen Treffen und Meetings oder bei der Mediennutzung - dieeleganten 3-in-1-Earbuds ermöglichen besseres Hören, Musikgenuss und entspannteTelefonate", so Christian Lücke. "Hier bündeln wir das Know-how der beidenwichtigsten Tätigkeitsfelder von GN - einerseits wegweisende audiologischeProdukte, andererseits führende Audio-Technik für den Consumer-Bereich. InDeutschland wird die neuartige Lifestyle-Lösung schon bald erhältlich sein -insbesondere in Fachgeschäften für Hörakustik und Augenoptik."