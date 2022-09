Revival Gold bringt Übernahme der ACE-Mineralclaims zum Abschluss

Toronto, Ontario – 14. September 2022 – Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ...) freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der ACE-Mineralclaims („ACE-Claims“), die sich auf dem Gelände des Goldprojekts Beartrack-Arnett („Beartrack-Arnett“) im Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho befinden, nunmehr abgeschlossen wurde.

Am 12. September 2022 tätigte das Unternehmen im Rahmen des Bull-Run-Abkommens (Mitteilung vom 30. Juni 2017) die verbleibende Optionszahlung in Höhe von 500.000 USD und erfüllte damit alle Voraussetzungen für den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an den ACE-Claims. Die ACE-Claims setzen sich aus 68 nicht patentierten Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von rund 571 Hektar zusammen. Die ACE-Claims grenzen an die bekannten Mineralressourcen bei Beartrack-Arnett und beherbergen eine Reihe weiterer aussichtsreicher Goldexplorationsziele.

„Es freut uns, dass wir uns sämtliche Rechte an den ACE-Claims sichern und damit den Landbesitz von Revival Gold bei Beartrack-Arnett erweitern konnten“, so President und CEO Hugh Agro.

Qualifizierter Sachverständige

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration, ist der vom Unternehmen benannte qualifizierte Sachverständige für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43 101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat deren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Die technischen Arbeiten im Rahmen einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für die mögliche Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs wurden eingeleitet. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen aus dem Jahr 2022 - aktuell 65,0 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,01 g/t, in denen 2,11 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 46,2 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,31 g/t bzw. 1,94 Millionen Unzen Gold - im Gange (weitere Einzelheiten finden Sie im unabhängigen technischen Bericht NI-43-101 von Wood plc vom 13. Juli 2022). Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.