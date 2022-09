Essen/Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland soll noch im laufenden Jahr eine Flüssiggaslieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Der Energiekonzern RWE traf am Sonntag mit einem Unternehmen aus Abu Dhabi eine entsprechende Vereinbarung.Konkret geht es dabei um einen Deal mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Eine erste kommerzielle Lieferung von Flüssiggas soll demnach Ende Dezember 2022 in Deutschland eintreffen. Diese hat laut RWE ein Volumen von 137.000 Kubikmeter.Sie wird von der zum Emirat Abu Dhabi gehörenden Insel Das aus verschifft. Es soll das erste Flüssiggas sein, was über das Importterminal in Brunsbüttel für den deutschen Gasmarkt bereitgestellt wird. Beide Unternehmen unterzeichneten zudem ein Memorandum of Understanding (MoU) über mehrjährige LNG-Lieferungen, im Rahmen dessen ab 2023 Flüssiggas nach Deutschland geliefert werden soll.Der Deal wurde am Rande des Besuchs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Abu Dhabi unterzeichnet.