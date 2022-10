Pyrum Innovations: Die Expansion nimmt Fahrt auf

Nach Darstellung von SMC-Research arbeitet die Pyrum Innovations AG nicht nur an einer Verdreifachung der Produktionskapazitäten am Stammsitz in Dillingen, sondern plant auch mehrere neue Werke mit Partnern. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das von ihm modellierte Expansionsszenario mit den jüngsten Meldungen bestätigt und bekräftigt sein Kursziel von 86,00 Euro für die Aktie.

Der Expansionsprozess von Pyrum nehme laut SMC-Research im laufenden Jahr deutlich Fahrt auf. Während das Unternehmen die Recyclinganlage am Stammsitz in Dillingen um zwei weitere Produktionslinien erweitert und damit die Verarbeitungskapazitäten in etwa verdreifacht habe, habe man inzwischen auch erste Partner für den Aufbau weiterer Werke präsentieren können. Für eine neue Produktionsstätte mit drei Linien, die bis 2024 in Straubing entstehen solle, sei Pyrum ein Joint-Venture mit drei weiteren Gesellschaftern eingegangen. Das nächste Werk könnte schon im Folgejahr den Betrieb aufnehmen – es wäre der Startschuss für bis zu zehn Produktionsstätten, die bis 2030 zusammen mit dem Tankterminal-Betreiber UNI­TANK realisiert werden sollen, so die Analysten.