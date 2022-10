SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat wohl im dritten Quartal im Tagesgeschäft erstmals in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht. Für die Monate Juli bis September erwarten die Niederländer dank Kosteneinsparungen und Wachstum eine positive operative Gewinnmarge, wie sie überraschend am Mittwoch in Sevenum mitteilten. Auch beim Geschäftsvolumen an sich konnten sie etwas besser abschneiden als gedacht - wenn auch ohne große Fortschritte beim Hoffnungsträger, dem Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Die Aktie setzte nach dem deutlichen Rücksetzer der vergangenen Monate zur Erholung an.

Am Markt wurden die vorläufigen Zahlen nämlich erleichtert aufgenommen. Der Kurs der im SDax notierten Aktie legte kurz nach dem Start des Xetra-Handels um etwas mehr als elf Prozent aus 49 Euro zu und setzten damit die jüngste Erholung fort. Das Papier war in den vergangenen Monaten schwer unter die Räder gekommen. Anfang August noch waren die Aktien an die 100 Euro wert gewesen - bis sich Konsumflaute und Enttäuschungen rund um die Verzögerungen beim elektronischen Rezept in Deutschland wie Blei auf den Kurs legten und ihn unter die Marke von 40 Euro drückten.