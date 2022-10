In Deutschland sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den zurückliegenden gut anderthalb Jahrzehnten deutlich gewachsen, wie eine von ZEW Mannheim im Auftrag von KfW Research durchgeführte Studie zeigt. Ihr reales Wachstum beträgt im Zeitraum von 2005 bis 2019 durchschnittlich 3,4 % p.a., nachdem es im Zeitraum 1991-2005 nur bei 1,4 % p.a. lag. Die FuE-Quote (Ausgaben für FuE in Relation zur Wirtschaftsleistung) ist von 2,1 % im Jahr 1994 auf 3,17 % im Jahr 2019 gestiegen.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland seit 2005 deutlich gestiegen Frankfurt am Main (ots) -

Die Dynamik der FuE-Ausgaben fällt in Deutschland der Untersuchung zufolge im Zeitraum ab 2005 höher aus als in anderen großen, hochentwickelten Industrieländern wie Japan (0,7 %), Frankreich (1,6 %) oder Großbritannien (2,2 %). Sie kann jedoch nicht mit Ländern wie China (13,0 %), Südkorea (8,0 %) oder Israel (6,0 %) nicht mithalten. Im Jahr 2019 erreicht Deutschland eine FuE-Quote von 3,17 % und rangiert damit vor Ausbruch der Coronapandemie auf der sechsten Position unter den Vergleichsländern - gleichauf mit den USA und vor ähnlich großen europäischen Ländern sowie China.



Zurückzuführen ist die positive Entwicklung auf die umfassende Neuausrichtung der Forschungspolitik in Deutschland. Sie setzte ab 2006 klare Prioritäten für verstärkte Investitionen in Forschung und neue Technologien, war langfristig angelegt und adressierte neben dem Unternehmenssektor auch die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zusätzlich unterstützt wurde sie durch einen Konjunkturaufschwung, der insbesondere durch eine steigende Nachfrage aus den Schwellenländern gekennzeichnet war. In Deutschland hat die Bundesregierung für 2025 einen Zielwert von 3,5 % formuliert, auf EU-Ebene gilt 3,0 % als Zielgröße.



Zentrale Ergebnisse der umfangreichen Analyse des FuE-Systems in Deutschland sind:



- Hinsichtlich der Finanzierung von FuE zeichnet sich in Deutschland und den Vergleichsländern ein Trend zu einem höheren Anteil der Wirtschaft bei einem sinkenden Anteil des Staates ab. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 64 % der gesamtwirtschaftlichen FuE-Ausgaben von der inländischen Wirtschaft finanziert (1991: 62 %). In den Vergleichsländern fiel der Anstieg insgesamt stärker aus (von 59 % auf 69 %). Im Gegenzug sank in Deutschland der staatliche Finanzierungsanteil von 36 % auf 28 %. Für die Vergleichsländer zeigt sich ebenfalls eine - insgesamt stärkere - Abnahme des staatlichen Finanzierungsanteils von 35 % auf nunmehr 21 %.