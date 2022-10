24.10.2022 - Der US-Dollar profitiert weiterhin von einer aggressiven Fed und einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft. „Trotz der restriktiveren Haltung der EZB und der starken Aufwertung des US-Dollar im Jahr 2022 gehen wir davon aus, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro stark bleiben wird“, kommentiert Investment Strategist Siviero. Für die von der Energiekrise und nachlassendem Vertrauen geplagte Wirtschaft der Eurozone sieht er in den kommenden Quartalen hingegen fast unausweichlich eine Rezession. „Angesichts hoher Staatsschulden und ausgeprägter regionaler Divergenzen bleibt die Straffung der Geldpolitik der EZB ein sehr schwieriger Prozess. Eine straffere EZB-Politik könnte dem angeschlagenen Euro kurzfristig etwas Erleichterung verschaffen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass dadurch die zugrundliegenden Muster der Euro-Schwäche geändert werden.“

US-Wirtschaft scheint restriktiverer Geldpolitik der Fed standzuhalten

Der US-Dollar wertete 2022 gegenüber dem Euro im Jahresvergleich um etwa 14 Prozent auf und war damit die stärkste Währung innerhalb der G10. Für die allgemeine Stärke des Greenback sieht Siviero mehrere Gründe: So scheine die US-Wirtschaft trotz einer gewissen Trägheit in der ersten Jahreshälfte 2022 mit einem starken Arbeitsmarkt, gesunden Lohnerhöhungen und soliden Verbraucher- und Unternehmensausgaben der hohen Inflation und der restriktiveren Politik standzuhalten. Eine Rezessionsgefahr in den USA sieht er im Falle einer übermäßigen Straffung der Geldpolitik durch die Fed. „In den kommenden Quartalen wird das US-Wirtschaftswachstum wahrscheinlich das der Eurozone und Chinas übertreffen“, so der Experte. „In den vergangenen 18 Monaten profitierte der US-Dollar auch von seinem Status als sicherer Hafen, der in Zeiten globaler Krisen internationale Kapitalströme anzieht.“