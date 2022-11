Zeal will Aktien zurückkaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Lottovermittler Zeal Network startet ein Aktienrückkaufprogramm. Dabei sollen bis zu 714 285 auf den Namen lautende nennbetragslose Stückaktien erworben werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Dies entspreche rund 3,2 Prozent des Grundkapitals. Der Angebotspreis liegt den Angaben zufolge bei 28 Euro, was deutlich über dem Xetra-Schlusskurs von 25,25 Euro vom Dienstag liegt.

Die Annahmefrist beginne am kommenden Mittwoch und laufe am 29. November um Mitternacht aus. Sofern im Rahmen des Rückkaufangebots mehr als 714 285 Zeal-Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei Angebote mit Stückzahlen bis zu 100 Aktien bevorrechtigt angenommen werden.

Die Aktien stiegen zuletzt um fünfeinhalb Prozent auf 26,65 Euro./nas/he