JPMorgan hebt Ziel für Fraport auf 48 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Flughafenbetreibers habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2022 und 2023 leicht erhöht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hält die Erwartungen an das kommende Jahr für erreichbar./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 00:15 / GMT

Die Fraport Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 44,75EUR an der Börse Tradegate.



