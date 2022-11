Wirtschaft Kritik an Özdemir wegen Tierhaltungskennzeichen

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Vor Beginn der weltweit größten Tierhaltungsmesse Eurotier in Hannover wird massive Kritik an dem von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geplanten Tierhaltungskennzeichen laut. Robert Römer, Geschäftsführer der privatwirtschaftlichen Initiative Tierwohl (ITW), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wenn das Gesetz in der aktuell vorgesehenen Version kommt, wird das ein Tierwohlkiller."



Sämtlichen bestehenden Programmen würde mit den Plänen der Bundesregierung die Daseinsberechtigung entzogen. "Hier wird alles, was in Sachen Tierwohl aufgebaut wurde, plattgemacht", sagte Römer. Bei der ITW bekommen Bauern einen vertraglich zugesicherten Aufpreis, wenn sie ihre Tiere besser halten.