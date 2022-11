Boundary Holding investiert in Cleantech für eine grünere Zukunft

Berlin (ots) - Als die Vereinten Nationen 2015 die 17 Ziele für nachhaltige

Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) festlegten, schien das Jahr

2030 noch in weiter Ferne zu liegen. Heute stellt sich die Frage, ob die Ziele

bis 2030 überhaupt noch erreichbar sind. Denn die SDGs sollten als

Orientierungshilfe für Geschäftsmodelle und deren Auswirkungen auf die

Gesellschaft dienen, jedoch scheitert es an deren Umsetzung.



Ein Beispiel ist die Abfallwirtschaft: So werden heute immer noch mehr als 90

Prozent der festen Abfälle in Ländern mit niedrigem Einkommen offen deponiert

oder verbrannt. Einem Bericht der Weltbank zufolge werden weltweit jährlich zwei

Milliarden Tonnen fester Abfälle produziert. Diese Menge wird in den nächsten 30

Jahren auf drei Milliarden Tonnen ansteigen. Nicht mehr als ein Drittel davon

wird auf umweltfreundliche Weise entsorgt.