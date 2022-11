Homes and Holiday: Überproportionaler Ertragsanstieg

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die Homes and Holiday AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 4,7 Prozent auf 0,92 Mio. Euro gesteigert und von der robusten Nachfrage nach Immobilien profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei das EBITDA im Vergleich zum bereinigten EBITDA (korrigiert um einen erzielten Einmalertrag) des Vorjahres um 138,7 Prozent auf 0,25 Mio. Euro (bereinigtes EBITDA HJ 2021: 0,10 Mio. Euro) angestiegen. Auf Nettoebene habe das Unternehmen ein Nachsteuerergebnis von 0,25 Mio. Euro (HJ 2021: 0,36 Mio. Euro) erwirtschaftet. Allerdings sei laut GBC im Vorjahr ein positiver Sondereffekt über 0,26 Mio. Euro zu berücksichtigen gewesen. Im Rahmen der veröffentlichten Halbjahreszahlen habe das Management die Unternehmensguidance bestätigt. Vor dem Hintergrund des abgeschwächten Immobilienmarktes auf den Balearen und der jedoch weiterhin hohen Nachfrage nach Premium- und Luxusimmobilien auf dieser Inselgruppe rechne das Analystenteam zudem damit, dass sich der Konzern verstärkt auf diese besonders lukrativen Immobiliensegmente fokussieren werde. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 3,10 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.2022, 11:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.11.2022 um 09:28 Uhr fertiggestellt und am 23.11.2022 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26015.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Homes & Holiday Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 0,282EUR gehandelt.