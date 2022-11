Canada Silver Cobalt hat seine Greenfield-Lithiumkonzession im Norden der Provinz Ontario auf knapp 23.000 Hektar erweitert

Das Konzessionsgebiet, das sich unweit der Stadt Cochrane in Ontario befindet und unmittelbar an die von Power Metals bearbeitete Lithiumkonzession Case Lake grenzt, umfasst nun ein Gebiet von knapp 230 km2 Größe.

Coquitlam, British Columbia, 23. November 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Konzessionsflächen zwischen den Townships Case und Stimson im Cochrane District in Ontario durch Abstecken von neuen Claims auf insgesamt rund 230 Quadratkilometer ausgedehnt hat. Alle Claims hängen zusammen und werden in Kooperation mit dem ursprünglichen Optionsgeber der Konzession bearbeitet (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 9. November 2022). Die ursprüngliche Absichtserklärung wurde um zusätzliche Claims, die von beiden Vertragsparteien abgesteckt wurden, ergänzt.

Das Claim-Paket grenzt an das Lithiumkonzessionsgebiet Case Lake, dessen Betreiber Power Metals in den Zonen West Joe Dyke und Main Dyke eine Reihe nennenswerter Lithiummineralisierungen ermittelt hat, wie z.B. 1,58 % Li2O (Lithium) auf 15,00 m in Bohrung PWM-22-134 (siehe Pressemitteilung von Power Metals Corp. vom 8. September 2022).

Ziel dieser Erweiterung des Konzessionsgebiets ist die Kontaktzone zwischen archaischem Sedimentgestein und massivem bis blättrig ausgebildetem archaischem Granodiorit. Das Gebiet wurde rund 50 km nach Westen ausgedehnt und umfasst nun 52 Kilometer dieser potenziell wertvollen Kontaktzone. Sowohl Gesteinsalter als auch Kontakttyp sind für Vorkommen von Pegmatiten mit Lithium-Cäsium-Tantal-Mineralisierung (LCT) durchaus typisch. Da diese Claims in der Vergangenheit in nur sehr begrenztem Umfang bearbeitet wurden und geologische Kartierungen nur in großem Maßstab verfügbar sind, birgt das Konzessionsgebiet erhebliches Potenzial für die Neuentdeckung neuer Pegmatit-Gesteinsgänge, welche den Hauptursprung von Lithium in diesem geologischen Umfeld darstellen. Diese pegmatitführenden Gesteinsgänge können Spodumen enthalten – ein Lithium-Aluminium-Kettensilikat, auch bekannt als Lithium-Mineral.