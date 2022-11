S&P 500 weiter im Short-Bereich im Wochenchart

Solange der S&P 500 in dem fallenden Trendkanal verläuft, ist mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Nach oben hat der S&P 500 nur noch wenig Luft bis in den Bereich von 4.100 Punkte. Zudem notiert der S&P 500 im Wochenchart weiterhin unter dem oberen Fibonacci-Fächer und der Ichimoku-Wolke und zeigt damit auch übergeordnet weitere Schwäche an. Es bietet sich eine langfristige Short-Chance auf den S&P 500.

Trading-Strategie: