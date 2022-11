KIEL (dpa-AFX) - Der schleswig-holsteinische Landtag hat sich klar zum geplanten Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos an der Westküste bekannt. Einstimmig sprachen sich die Abgeordneten am Donnerstag für eine bestmögliche Unterstützung der Pläne des schwedischen Northvolt-Konzerns am Standort Heide aus. Unterschiedliche Positionen wurden dennoch in der Frage deutlich, welche Unterstützung konkret nötig ist.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) gab sich zuversichtlich. "Es gibt für uns kein wenn und aber: Wir wollen das unbedingt." Gleichwohl vermochte er die Frage, ob er mit einer Ansiedlung rechne, nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. "Man steht nach wie vor zu Heide, wenn es um eine Ansiedlung in Europa geht." Die Landesregierung werde sich maximal dafür anstrengen, um den Bau zu verwirklichen. "Man wird in ganz Deutschland - wenn gar nicht sogar in Europa - neidvoll auf uns schauen, wenn es uns gelingt, diese Ansiedlung hinzubekommen."