BearingPoint für erfolgreiche Automatisierung der Marketing- und Vertriebsprozesse bei Gothaer Versicherungen ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) - Beim diesjährigen "Best of Consulting"-Award der

WirtschaftsWoche wurde BearingPoint für ein herausragendes

Vertriebs-Transformationsprojekt in der Versicherungsbranche prämiert.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat gemeinsam mit ihrem

Kunden Gothaer erfolgreich eine neue Marketing-Automatisierungslösung

implementiert, die den Grundstein für eine nutzerzentrierte, personalisierte

Kommunikation legt. Das Projekt basiert auf der grundlegenden Neugestaltung der

Kundeninteraktion, die neben der Einführung von Trigger-basierten Kampagnen

ebenfalls einen Fokus auf die Automatisierung bisher noch manuell erfolgter

Prozesse legt. Dafür wurde BearingPoint beim "Best of Consulting"-Award 2022 der

WirtschaftsWoche und des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) in

der Kategorie "Marketing" ausgezeichnet. BearingPoint konnte damit bereits zum

siebten Mal in Folge einen Best of Consulting Award gewinnen.