Aimondo AG Neue Gesellschaft in der Gruppe (FOTO)

Berlin (ots) - Die Aimondo AG hat mit der Pepper Pricing GmbH (Berlin) ein neues

Unternehmen für die Schaffung komplexer Künstlicher Intelligenz (KI) Anwendungen

in die Aimondo Gruppe aufgenommen. In erster Linie wird diese Einheit KI

Entwicklungs- und Pricing-Beratungsleistungen anbieten. Sowohl für die Aimondo

AG als auch direkte Consulting-Leistung.



Diese Ausrichtung ist im Zusammenhang damit zu sehen, dass die junge und

international aufgestellte Aimondo-Entwicklungszentrale in Zypern darin ihre

Ergänzung im deutschsprachigen Raum hat. Der Bedarf an individueller

Beratungsleistung für Unternehmen im Online-Bereich geht inzwischen über das

generelle KI-Leistungspaket hinaus zu sehr speziellen Integrationen in die

Management-Entscheidungsebenen der Aimondo-Kunden. Ein fein abgestimmtes

Reagieren auf sich dynamisch verändernde Markt- und Sortimentsumgebungen, plus

individualisierte Maßnahmenpakete für neue Märkte und Produkte werden von

Herstellern und Online-Händlern aktiv nachgefragt.