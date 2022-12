China Matters' Berichte Wie die chinesische Provinz Guizhou die Entwicklung der ländlichen Gebiete fördert

Beijing, China (ots) - China Matters veröffentlichte eine Talkshow-Serie über

die Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. In der sechsteiligen

Talkshow mit dem Titel "Dem Dialog mit Guizhou" wurden sechs Gäste aus China und

dem Ausland eingeladen, um hinsichtlich der Förderung des ländlichen Aufschwung

in Guizhou und der Belebung der Tourismusindustrie durch die Ausweitung der

lokalen Kultur sowie dem Aufbau eines besseren Ökosystems in der Provinz ihre

Ansichten zu erläutern.



In dieser Folge machte China Matters ein Interview mit Alessandro Teixeira,

einem Professor für öffentliche Politik an der Tsinghua-Universität. Teixeira

beschäftigte sich 2016 mit dem Minister für Tourismus in Brasilien. Er erzählte

uns, wie Guizhou den ländlichen Aufschwung vorantreibe und welche Lehren aus

seinen Erfahrungen gezogen werden könnten.