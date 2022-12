BE OPEN startet offene Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun zur Unterstützung des SDG7 der UN für bezahlbare und saubere Energie

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, eine kreative Denkfabrik, die von der

internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde,

startet ihre weltweite offene Ausschreibung über die sozialen Medien. Mit

offenen Ausschreibungen, bei denen die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre

Vorstellungen in möglichst anschaulicher Form darzustellen, zielt BE OPEN darauf

ab, innovative Ansätze zu ermitteln und kreative Verbindungen für Menschen auf

der ganzen Welt zu schaffen.



Die neue offene Ausschreibung #BEOPENStaringAtTheSun widmet sich der Förderung

der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und konzentriert

sich insbesondere auf SDG7, das dazu aufruft, den "Zugang zu bezahlbarer,

verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern".