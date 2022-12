DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gerresheimer will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren mit Geschäften rund um Medizingeräte wie Autoinjektoren und Pens sowie bereits desinfizierten Ampullen und Spritzen hochhalten. So sparen die Kunden des Verpackungsherstellers für die Pharma- und Kosmetikindustrie mit solchen Glasfläschchen und Spritzen Zeit, da sie diese direkt füllen können. Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen dürfte es beim bereinigten Ergebnis je Aktie im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2023 aber zunächst eine Wachstumsdelle geben.

So stellte Gerresheimer im Zuge eines Kapitalmarkttages am Dienstag für das aktuelle Geschäftsjahr (bis Ende November) ein Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Zum Vergleich: Für das abgelaufene Geschäftsjahr avisiert die Unternehmensführung ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich. Finanzvorstand Bernd Metzner erklärte das mit den Belastungen durch das gestiegene Zinsniveau, das auf das Finanzergebnis drückt. Mittelfristig soll dann aber ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mehr als zehn Prozent erreicht werden.