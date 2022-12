PRIDE Index 2022 / L'Oréal erstmals unter den Top 10 der LGBTIQ-freundlichen Unternehmen in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - L'Oréal gehört in Deutschland zu den LGBTIQ+ freundlichsten

Arbeitgebern. Das international führende Kosmetikunternehmen wird erstmals als

eines der zehn besten Großunternehmen in dem PRIDE Index der Uhlala Group

aufgeführt.



Der PRIDE Index rückt das Engagement von Firmen und Organisationen in

Deutschland für deren lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und

intergeschlechtliche sowie queere Mitarbeitenden (LGBTIQ+) in den Vordergrund.

Bereits zum vierten Mal bildet der Index LGBTIQ+ Diversity Management von

Arbeitgebern ab und zeigt zugleich das Potenzial für die stetige

Weiterentwicklung auf. Für Bewerber:innen und Jobsuchende bietet der PRIDE Index

die Möglichkeit, das Engagement von Unternehmen für LGBTIQ+ zu vergleichen und

sich einen Eindruck zu verschaffen, welche Arbeitgeber sich besonders für

Vielfalt und Wertschätzung am Arbeitsplatz stark machen.