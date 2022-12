WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 30,93 Punkte oder 0,98 Prozent auf 3135,43 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach negativen Asien-Vorgaben im roten Bereich. Die Wall Street startete am Montag hingegen freundlich in die neue Handelswoche.

Das Geschäft zum Wochenauftakt wurde als verhalten beschrieben. Viele Anleger hielten sich im Vorfeld der im weiteren Wochenverlauf noch anstehenden Zinsentscheidungen der EZB sowie der US-Notenbank bereits zurück, hieß es.