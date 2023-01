Vernal stellt einen neuen leistungsstarken höhenverstellbaren Schreibtisch vor

DÜSSELDORF, Deutschland, 9. Januar 2023 /PRNewswire/-- Vernal hat vor kurzem einen völlig neuen höhenverstellbaren Schreibtisch vorgestellt, der als Europas stabilster Schreibtisch dieser Art konzipiert ist. Er verfügt über ein leistungsstarkes Tischgestell mit einer Gewichtskapazität von 160 kg, einem Höhenbereich von 62 bis 127 cm und einer Hebegeschwindigkeit von 40 mm/s. In einem monatelangen Härtetest wurde das Vernal-Produkt mehr als 30.000 Mal auf seine Hebefähigkeit geprüft. Daher bietet es eine Garantie von 15 Jahren. Darüber hinaus wurde die Verpackung durch umweltfreundliches Material verbessert und die Montagezeit dank der neuen Rahmenstruktur auf weniger als 5 Minuten verkürzt, was es zum leistungsstärksten höhenverstellbaren Schreibtisch Europas macht.

„Unsere Kunden verlassen sich jeden Tag auf ihre höhenverstellbaren Schreibtische, und sie sagen uns, dass sie sich von ihnen die größtmögliche Stabilität, die schnellstmögliche Montage, die höchstmögliche Leistung und die größtmögliche Haltbarkeit erwarten. Der neue höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal bietet all das und noch mehr", sagt Vincent Drew, Marketingleiter von Vernal. „Mit seinem felsenfesten Rahmendesign und zwei Hochleistungsmotoren kann der höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal bis zu 160 kg schwere Lasten tragen, sich mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s bewegen und auf eine höhere Reichweite von 127 cm anheben, aber selbst in der höchsten Position wackelt er nur innerhalb eines Umfangs von 5 mm. Außerdem ist er der am schnellsten aufbaubare Schreibtisch aller Zeiten, mit nur 60 Sekunden für das Aufrichten des Gestells und 5 Minuten für den Zusammenbau des gesamten Tisches. Der höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal ist der leistungsstärkste seiner Art in Europa."

Der stabilste höhenverstellbare Schreibtisch auf dem Markt

Der höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal verwendet die fortschrittlichste Rahmenstruktur, die je in unserem Design für höhenverstellbaren Schreibtisch verwendet wurde, um auch in der höchsten Position eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Dank der hochpräzisen Metallverarbeitung ist der Säulenspalt weniger als 0,05 mm breit. Nicht einmal ein Stück Papier kann hineingesteckt werden. Das gesamte Gestell wiegt 30 kg und ein einzelnes Tischbein wiegt 3,2 kg, also 45 % mehr als ein herkömmliches Tischbein, was es zu einem schweren und stabilen Fundament für die Tischplatte macht. Der höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal ruht auf einer Säule von 90 mm × 60 mm × 2,0 mm, hat eine um 35 % vergrößerte Auflagefläche und eine um 20 % dickere Rohrstärke. Zusammen ermöglichen diese Fortschritte eine unglaubliche Stabilität, die es bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch noch nie gab.

Eine neue Tischgestellstruktur mit schneller Montage

Die neue Gestellstruktur des Tisches hat auch die Art und Weise verändert, wie Benutzer einen höhenverstellbaren Schreibtisch zusammenbauen. Alle Tischplatten sind mit Stecknüssen versehen. Ohne elektrisches Werkzeug können die Benutzer die Säule und die Querstange einfach zusammenstecken. Bei unserem Test waren die Benutzer in der Lage,

das Tischgestell in 60 Sekunden und

den gesamten Schreibtisch in 5 Minuten zusammenzubauen.

Informationen zu Vernal

Vernal hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige ergonomische Produkte herzustellen und den Arbeitsplatz der Menschen gesund und freudvoll zu gestalten. Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung ergonomischer Produkte hat das Team von Vernal mehr als 500.000 höhenverstellbare Schreibtische in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Kanada, Japan und China verkauft. Mit immer mehr Produktinnovationen hofft Vernal, dass dies das letzte Mal ist, dass Sie einen anderen höhenverstellbaren Schreibtisch auswählen müssen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973789/Vernal_Ho_henverstellbarer_Schreibtisch.jpg

