UBS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 53 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursrally des Flughafenbetreibers nach einem schwachen Vorjahr sei von Hinweisen auf eine robuste Reisenachfrage, einer überraschend schnellen Öffnung Chinas und gesunkenen Energiepreisen getragen worden, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sei indes für die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) 2023 und 2024 etwas vorsichtiger als der Markt. Zudem seien die Kapazitäten der Fluggesellschaften in Frankfurt für Januar und Februar geringer als noch im November und Dezember, und der leer gefegte deutsche Arbeitsmarkt sollte Kosteneinsparungen weiter erschweren. Die im historischen Vergleich teure Aktie sei daher der von ihm am wenigsten bevorzugte Branchentitel./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 14:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 51,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m