Die börsengehandelten Fonds auf Platz zwei (BetaShare) und drei (SPDR) bilden beide den australischen Rohstoffsektor ab und sind im laufenden Jahr bereits um mehr als acht Prozent gestiegen. Im Jahr 2016 betrug das Kursplus sogar mehr als 40 Prozent. Der Nippon-India-ETF auf Platz fünf bietet Zugang zu 50 besonders dividendenstarken Titeln an der indischen Börse. Der VanEck-ETF auf Platz sechs investiert schließlich in Unternehmen, die im Uranbergbau tätig sind, Kernkraftwerke errichten oder Atomstrom produzieren.

Platz eins belegt der Consumer-Staples-ETF der BlackRock-Tochter iShares. Dieser konnte nicht nur in den vergangenen fünf Jahren überzeugen: Er ist auch der einzige unter den 7.000 getesteten Aktien-ETFs, der sogar in den vergangenen zehn Jahren kein einziges Jahr mit Verlusten verzeichnete. Der Indexfonds investiert vor allem in den Lebensmitteleinzelhandel.

So ist der S&P 500 im Vorjahr um 18 Prozent gefallen – ausgelöst durch die grassierende Inflation und aggressive Zinserhöhungen. Und im Jahr 2018 trübten die Befürchtungen über einen stotternden Wirtschaftsmotor in China – im Zuge des Handelskriegs zwischen Peking und Washington – die globale Anlegerstimmung.

Nur sechs Aktien-ETFs konnten in den vergangenen fünf Jahren konstante Gewinne einfahren. Welche das sind und was in ihnen steckt.

