AUGSBURG (dpa-AFX) - Der neue Tourismus-Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), spricht sich mit Blick auf den Klimawandel gegen weitere Skigebiete in Bayern aus. "In Bayern sind die Höhenlagen dafür einfach nicht gegeben. Die Investitionen sollten nicht in hoch-technisierte Anlagen gehen, sondern in die Stärkung ganzjähriger Angebote", sagte der Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Es gibt eine Zukunft für den Ski-Tourismus in Bayern, aber es ist nur eine der Möglichkeiten. Die Botschaft muss sein, dass die Urlauber das ganze Jahr in die Berge kommen können."

Der Tourismus-Beauftragte aus Berlin hatte sich am Samstag in Garmisch-Patenkirchen mit Vertretern der Branche getroffen, um über Konsequenzen aus dem Klimawandel zu reden.

Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kommentierte diesen Termin in der "Augsburger Allgemeinen" mit einem Seitenhieb: "Herr Janecek kann den Besuch in einer typischen bayerischen Tourismusregion als Fortbildungsveranstaltung verbuchen - mit der Bitte, weitere grüne Parteifunktionäre zu Praktikergesprächen aufs Land zu schicken."

Janecek ist seit kurzem neuer Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Der 46-Jährige folgte auf Claudia Müller (ebenfalls Grüne). Die 41-Jährige war aus dem Bundeswirtschaftsministerium ins Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft gewechselt - als Parlamentarische Staatssekretärin./gth/DP/zb