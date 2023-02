Wirtschaft Geschäftslage der deutschen Autohersteller verbessert

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich im Januar deutlich verbessert. Das geht aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.



Im Januar stieg der Indikator auf plus 14,1 Punkte, nach plus 3,4 im Dezember. Die Erwartungen seien erstmals seit fünf Monaten positiv - sie stiegen auf plus 10,7 Punkte, nach minus 4,9 im Dezember. "Allerdings sind die Exporterwartungen deutlich gesunken", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.