Ölpreise können Vortagsgewinne halten

Nach einem unruhigen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen Tagen tendenziell zugelegt. Hauptgrund ist die Zuversicht für die Konjunktur Chinas und deren Energienachfrage, nachdem sich die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Als Zeichen dieser Zuversicht gilt am Ölmarkt, dass der große saudische Ölkonzern Saudi Aramco seine Preise für asiatische Kunden unlängst erhöht hat./bgf/stk

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,71 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg leicht um 16 Cent auf 77,30 Dollar.

