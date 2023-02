EGF Theramed unterzeichnet seine erste unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer ersten Cannabis-Abgabestelle

Vancouver, British Columbia--(8. Februar 2023) / IRW-Press / EGF Theramed Health Corp. (CSE: TMED) (OTC Pink: EVAHF) (FWB: AUHP) (das „Unternehmen“ oder „EGF“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere Fortschritte gemacht hat und inzwischen kurz vor dem Erwerb bestimmter anvisierter Abgabestellen in British Columbia steht. Nachdem das Unternehmen in den letzten Monaten mehrere Zielobjekte in ganz Kanada geprüft hat, zeigt sich der Markt zunehmend vorteilhaft für den Erwerb von Objekten notleidender Betreiber einzelner Geschäfte, die einen skalierten zentralisierten Betrieb bevorzugt hatten. Viele Betreiber einzelner Geschäfte, die vom frühzeitigen Einstieg in das Geschäft profitieren konnten, bekamen die Auswirkungen von COVID auf ihren Ertrag zu spüren, was EGF bei seinen Akquisitionen einen Vorteil verschafft.

„Seitdem ich bei Theramed tätig bin, verfolge ich das Ziel, sorgfältig die hochwertigsten Vermögenswerte mit optimalem Wert auszuwählen. Unser Unternehmen ist in der Lage, schnell Kapital zu beschaffen und somit bedeutende Akquisitionen zu tätigen, die unmittelbar einen bedeutenden Umsatz zur Folge haben. Unsere erste gezielte Akquisition befindet sich auf Vancouver Island, die für ihre Cannabisproduktion berühmt ist und von der wir glauben, dass sie erheblich unterbewertet ist. In der kommenden Periode sind wir bestrebt, das Unternehmen dahin zu führen, dass es einen Umsatz von mehreren Millionen generiert, sofern wir in der Lage sind, hochwertige Übernahmeziele zu finden“, erklärte Connor Yuen, der CEO.

EGF Theramed ist auf der Suche nach besonderen Abgabestellen, die speziell darauf ausgelegt sind, Kunden zu gewinnen und in den lokalen legalen Cannabismarkt hineinzuziehen. Durch den Erwerb etablierter Einzelhandelsverkaufsstellen wird das Unternehmen ein Einzelhandelserlebnis entwickeln, das die Gemeinschaft fördert und ein Kundennetzwerk aufbaut. Das Unternehmen wird voraussichtlich eine größere Auswahl von Cannabisprodukten anbieten und seinen Kunden Informationsmaterial und Ressourcen zur Verfügung stellen. Ziel des Unternehmens sind erstklassige Immobilien mit hoher Besucherfrequenz, um die Erreichbarkeit für die Kunden zu optimieren. „Wir sehen einen enormen Vorteil in der Expansion unserer Geschäftstätigkeit in den Einzelhandelsbereich hinein. Die Schaffung einer direkten Kommunikationsverbindung mit den Endkunden und die Erhebung weiterer Informationen zu den Kundengewohnheiten stehen unmittelbar im Einklang mit unseren Zielen und steigern ferner unseren Umsatz. Dies ist der erste Schritt von vielen zur Einbindung von Technologien und Innovationen in die langfristige Vision des Unternehmens“, meinte Connor Yuen, der Chief Executive Officer von EGF Theramed Health.