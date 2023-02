Caledonia Mining Corporation Plc - Tödlicher Unfall im Bergwerk Blanket

St. Helier 17. Februar 2023 - Mit Bedauern teilt die Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) mit, dass sich am Nachmittag des 16. Februar 2023 in der Blanket-Mine in Simbabwe ein Unfall ereignet hat, bei dem ein Angestellter der Blanket-Mine getötet wurde. Der Unfall stand im Zusammenhang mit Sekundärsprengungen.