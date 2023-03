Wirtschaft Dax reduziert Verluste etwas - Euro schwächer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine anfänglichen Verluste am Donnerstag bis zum Mittag etwas reduzieren können. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 15.250 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von FMC, Zalando und Eon entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Covestro, Infineon und der Commerzbank. Beherrschendes Thema auf dem Parkett war unterdessen weiterhin die Inflation.