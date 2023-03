Supermicro erweitert sein Portfolio an Speicherlösungen für Intensive I/O-Workloads mit All-Flash-Servern, die EDSFF E3.S- und E1.S-Speicherlaufwerke in mehreren Produktlinien nutzen

Mit der Weiterentwicklung der CPU-, GPU- und Speichertechnologien werden die Geschwindigkeit und die Menge der von modernen Computerclustern verarbeiteten Daten immer weiter erhöht. Daher ist auch eine verbesserte Speicherleistung erforderlich, um die Daten an die Anwendungen weiterzuleiten, ohne zu einem Engpass zu werden, der das gesamte System verlangsamt. Supermicro's Petascale All-Flash-Server bieten branchenführende Speicherleistung und -kapazität und ermöglichen es Kunden, die Anzahl der Rackmount-Systeme zu reduzieren, die zur Erfüllung ihrer Hot- und Warm-Tier-Speicheranforderungen erforderlich sind, und so die TCO zu senken.

„Supermicro erfüllt weiterhin die Anforderungen unserer Benutzer mit innovativen Lösungen für die Arbeitslasten von heute und morgen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Mit einer Speicherkapazität von bis zu einem Petabyte in einem Standard-Rackmount-System können Benutzer schnell und einfach auf enorme Datenmengen zugreifen. Das neue Speichersystem ist kompakt und energieeffizient und bietet unseren Benutzern die niedrigste Latenzzeit und die höchste Bandbreite in der Branche. Die Leistung und Kapazität dieser neuen Systeme ermöglichen es Kunden, mithilfe fortschrittlicher KI-Technologien Einblicke zu gewinnen. Mit unserer Building Block-Architektur können wir die neuesten Technologien schneller auf den Markt bringen und Benutzern fortschrittliche Systeme als Teil unserer Gesamtlösungen für IT-Rack-Scale-Angebote zur Verfügung stellen."

Das erste Angebot der aktualisierten Produktlinie wird bis zu einem halben Petabyte Speicherplatz in einem 1U 16-Bay-Rackmount-System unterstützen, gefolgt von einem vollen Petabyte Speicherplatz in einem 2U 32-Bay-Rackmount-System für Intel- und AMD PCIe Gen5-Plattformen.

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung seiner revolutionären, ultrahochleistungsfähigen, hochdichten All-Flash-NVMe-Serverfamilie der Petascale-Klasse an. Supermicro Systeme in dieser Hochleistungsspeicher-Produktfamilie unterstützen den EDSFF formfaktor der nächsten Generation, einschließlich der E3.S und E1.S-Geräte, in Formfaktoren, die 16- und 32 hochleistungsfähige PCIe Gen5 NVMe-Laufwerksschächte aufnehmen können.

Neuer Server adressiert kritischen Bedarf an einem Petascale-Speichersystem mit hoher Dichte in einer ausgewogenen NUMA Architecture

Supermicro erweitert sein Portfolio an Speicherlösungen für Intensive I/O-Workloads mit All-Flash-Servern, die EDSFF E3.S- und E1.S-Speicherlaufwerke in mehreren Produktlinien nutzen

