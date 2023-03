Hochwertigster Edelkakao Costa Ricas / Rausch gewinnt Vorauswahl für Cocoa of Excellence Award 2023

Costa Rica (ots) - Ausgezeichnet! Rausch hat die Vorauswahl gewonnen und sich

mit dem Edelkakao der eigenen Plantage in Costa Rica >Tres Equis - Finca de

Cacao< qualifiziert. Überzeugt von der herausragenden Qualität des Kakaos,

nominierte die Jury die Rausch GmbH bei der Preisverleihung am 02.03.2023 in San

José, Costa Rica.



" Das ist großartig! Wir freuen uns riesig, dass unser Edelkakao die Vorauswahl

für den Cocoa of Excellence Award 2023 gewonnen hat ", so Frau Dr. Elsa Hegmann,

Projektleitung Costa Rica, " dieser Zwischenerfolg zeigt uns, dass sich die

jahrelange, intensive Arbeit für unser Herzensprojekt in Costa Rica lohnt. Jetzt

heißt es, Daumen drücken für Paris! "