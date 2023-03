Mongolische Regierung und Rio Tinto feiern Untertageproduktion in Oyu Tolgoi

ULAANBAATAR, Mongolei, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Der Premierminister der Mongolei, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, feierte heute zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Rio Tinto, Jakob Stausholm, 1,3 Kilometer unter der Erde den Beginn der Untertageproduktion in der Kupfermine Oyu Tolgoi in der Wüste Gobi.

Seit der Vereinbarung zwischen der mongolischen Regierung und Rio Tinto im Januar 2022, die Beziehungen neu zu regeln und das Untertageprojekt Oyu Tolgoi voranzutreiben, wurden 30 Öffnungen (drawbells) gesprengt, und in der Untertagemine wird nun Kupfer produziert. Oyu Tolgoi soll bis 2030 die viertgrößte Kupfermine der Welt werden und im ersten Quartil der Kupferäquivalenzkostenkurve betrieben werden. Zurzeit wird das Erz von Panel Zero in Hugo North Lift 1 verarbeitet, und die Produktion wird in den kommenden Jahren hochgefahren.

Der Tagebau und die Konzentrationsanlage Oyu Tolgoi, eine Partnerschaft zwischen Rio Tinto und der Mongolei, sind seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in Betrieb. Die Gesamtbelegschaft von Oyu Tolgoi besteht derzeit aus rund 20.000 Personen, von denen 97 % Mongolen sind. Oyu Tolgoi arbeitet mit mehr als 500 nationalen Zulieferern zusammen und hat seit 2010 rund 15 Milliarden US-Dollar in der Mongolei ausgegeben, davon 4 Milliarden US-Dollar an Steuern, Gebühren und anderen Zahlungen an den Staatshaushalt.

Die Erschließung der Untertagemine stellt eine Investition von über 7 Mrd. USD dar und erschließt den wertvollsten Teil der Kupferressourcen zum Nutzen aller Beteiligten. Es wird erwartet, dass Oyu Tolgoi im Zeitraum von 2028 bis 2036 durchschnittlich 500.000 Tonnen Kupfer pro Jahr aus dem Tagebau und dem Untertagebau produzieren wird, was für die Herstellung von etwa 6 Millionen Elektrofahrzeugen pro Jahr ausreicht. Dies sind durchschnittlich etwa 290.000 Tonnen über die Lebensdauer der Reserven von etwa 30 Jahren.

Der mongolische Premierminister Oyun-Erdene sagte: „Ich bin stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein mit unserem Partner Rio Tinto zu feiern, denn wir wollen die Mongolei zu einem der wichtigsten Kupferproduzenten der Welt machen. Die Aufnahme der Untertageproduktion in Oyu Tolgoi zeigt, dass wir in der Lage sind, nachhaltig mit Investoren zusammenzuarbeiten und ein zuverlässiger Partner zu werden. Die nächste Phase der Partnerschaft wird die weitere erfolgreiche Umsetzung der „neuen Konjunkturpolitik" und der wirtschaftlichen Diversifizierungsstrategie „Vision 2050" der Mongolei ermöglichen. Die Mongolei ist bereit, aktiv und zum gegenseitigen Nutzen mit globalen Investoren und Partnern zusammenzuarbeiten."

Rio Tinto Chief Executive Jakob Stausholm sagte: „Wir möchten der Regierung der Mongolei für ihr Engagement als unser Partner bei der Erreichung dieses bemerkenswerten Meilensteins danken. Wir beginnen mit der Untertageproduktion 1,3 Kilometer unter der abgelegenen Wüste Gobi in einem Erzkörper, der für die weltweite Kupferproduktion und die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Mongolei entscheidend sein wird. Das Kupfer, das in dieser wirklich erstklassigen Hightech-Mine produziert wird, wird dazu beitragen, die Elektrifizierung bereitzustellen, die für eine Netto-Null-Zukunft erforderlich ist, und das Kupfergeschäft von Rio Tinto auszubauen."

