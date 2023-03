Die Fed gerät in Panik und weitet erstmals seit dem Corona-Crash an einem Wochenende zur Versorgung der Welt mit Dollars Dollar-Swaps aus - aber die Bankenkrise wird nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS dennoch weiter gehen! Oder gerade wegen der Übernahme: denn die Aktien-Halter sowie die Halter nachrangiger Anleihen der Credit Suisse zahlen die Zeche. Das sorgt weltweit für einen Abverkauf bei Bank-Aktien, weil der Fall Credit Suisse gezeigt hat, dass Aktionäre und Halter nachrangiger Anleihen diejenigen sind, die in der Bankenkrise die größte Zeche zahlen müssen. Kann die Fed am Mittwoch die Zinsen erneut anheben, zumindest um 0,25%? Die Kritik an der US-Notenbank wird nun immer lauter: sie hat erst die Infllation unterschätzt, trat dann mit heftigen Zinsanhebung stark auf die Bremse und sorgte damit für die Turbulenzen im Bankensektor - die man ebenfalls nicht erkannt hat..

