DEVK verlängert Kooperation mit Carglass® und PRIMAKLIMA (FOTO)

Köln (ots) - Seit 2017 gibt es die "Reparatur für die Natur": Für jeden

Steinschlagschaden von DEVK-Versicherten, den Carglass® repariert, wird ein Baum

in Nicaragua gepflanzt. Das Aufforstungsprojekt von PRIMAKLIMA läuft so gut,

dass DEVK und Carglass® die Kooperation jetzt um zwei Jahre verlängert haben.



Rund 70.000 Bäume, das entspricht einer Fläche von 60 Fußballfeldern, hat der

gemeinnützige Verein PRIMAKLIMA bis Ende 2022 gepflanzt, weil DEVK und Carglass

® die "Reparatur für die Natur" ins Leben gerufen haben. Mit dem Projekt

sensibilisieren die beiden Unternehmen Autofahrende dafür, einen Steinschlag

klimafreundlich zu beheben. Denn viele Schäden in der Frontscheibe lassen sich

reparieren - ohne, dass die gesamte Scheibe ausgetauscht werden muss. Das spart

nicht nur Rohstoffe fürs Material, sondern zusätzlich etwa 75 Prozent CO 2 .





Umweltschutz spart GeldIn der Regel lassen sich Steinschläge gut reparieren, wenn sie nicht imSichtbereich des Fahrers oder der Fahrerin liegen und kleiner als einZwei-Euro-Stück sind. Außerdem sollte sich noch kein Riss in der Scheibegebildet haben. Kasko-Versicherte der DEVK zahlen für die Glass-Medic-Reparaturbei Carglass ® nichts - die Selbstbeteiligung übernimmt die DEVK.Für Natur und Mensch aktivNach der Steinschlag-Reparatur erhält der DEVK-Kunde oder die -Kundin eineRechnungsmappe, in der das Projekt "Reparatur für die Natur" von PRIMAKLIMAvorgestellt wird. Der Verein mit Sitz in Bergisch Gladbach setzt sich seit mehrals 30 Jahren weltweit für Aufforstungs- und Waldschutzprojekte ein. Über 16Millionen Bäume hat PRIMAKLIMA inzwischen neu in die Erde gesetzt.Das Projekt in Nicaragua, an dem sich DEVK und Carglass ® beteiligen, ist vonPlan Vivo zertifiziert. Die Organisation fokussiert sich auf Forstprojekte inländlichen Gemeinden in strukturschwachen Regionen. Die Menschen vor Ort sinddas zentrale Element des Plan Vivo-Konzepts. Die Projekte werden nicht für,sondern von der lokalen Bevölkerung entwickelt und umgesetzt."Wir unterstützen PRIMAKLIMA deshalb aus voller Überzeugung, weil sie nicht nurBäume pflanzen, sondern die Projekte langfristig und sozial anlegen", sagt MarcoBecker, Leiter der DEVK-Abteilung Kraftfahrtschaden. "Dadurch bekommt dieBevölkerung in Nicaragua ein Interesse daran, die natürlichen Landschaften zuschützen. Nur so können die Setzlinge zu Bäumen heranwachsen und möglichst vielCO 2 aus der Atmosphäre binden."***Seit über 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltagsvertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern fürEisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit rund 4,2Millionen Kundinnen und Kunden mit mehr als 15,5 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 7.500 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sinddie Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl derVerträge ist die DEVK Deutschlands viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw-und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: mailto:miriam.petersen@devk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/5470312OTS: DEVK Versicherungen