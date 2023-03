Der Lithium-Explorer Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) erweitert gezielt sein Projektportfolio. Zusätzlich zum Lithiumsole-Projekt Jackpot Lake in Nevada hat das Unternehmen jetzt sein erstes Hartgestein-Lithium-Projekt in Ontario erworben. Usha erwirbt das 15.510 Hektar große Lithium-Tantal-Grundstück White Willow 170 Kilometer westlich von Thunder Bay (Abbildung 1).

In der Nähe liegen bekannte Lithiumprojekte, wie etwa das Lithiumprojekt Seymour Lake, das Pegmatitfeld Georgia Lake und die Lithiumlagerstätte Separation Rapids. Das Grundstück liegt direkt am Highway 11 und überall sind Forststraßen vorhanden. Eine Hauptstromleitung verläuft durch das Grundstück. White Willow liegt östlich des Lithiumprojekts Wisa Lake von GT1, wo GT1 ein Explorationsziel von 8 bis 10 Mt mit 0,8 - 1,5% Li2O entwickelt. Schürfproben bei Wisa Lake haben über 1 % Li2O und bis zu 6,38 % Li2O ergeben.

Gemäß den Optionsbedingungen kann Usha über einen Zeitraum von drei Jahren eine 100%-Beteiligung an dem Grundstück erwerben, wenn in Stufen insgesamt 220.000 CAD sowie 3,6 Mio. Stammaktien gezahlt werden.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources kommentierte: „Diese Akquisition verspricht, das Unternehmen an der Spitze des kommenden Lithiummarktes zu positionieren und bietet bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Viele Unternehmen haben in letzter Zeit Grundstücke in Ontario und Quebec auf der Grundlage von geologischen Karten abgesteckt, aber das Grundstück White Willow verfügt nicht nur über eine beträchtliche Anzahl von kartierten Pegmatiten, sondern auch über ein bestätigtes hochentwickeltes LCT-System mit hochgradigem Tantal, das ein sehr hohes Potenzial für hochgradige lithiumhaltige Pegmatite aufweist. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses äußerst aussichtsreiche Landpaket zu geringen Kosten zusammenstellen konnten.“

75 weiße Pegmatite mit grobkörnigem Tantalit identifiziert

Im Rahmen begrenzter Untersuchungen wurden über 75 weiße Pegmatite identifiziert, von denen fast alle noch nicht beprobt wurden. Indikatormineralien wie rote und orangefarbene Granate, grüner Apatit und Beryll wurden auf einer Streichenlänge von 8 Kilometern festgestellt. Das Grundstück beherbergt nachweislich ein ausgedehntes Lithium-Cäsium-Tantal-System („LCT") mit zwei hochentwickelten LCT-Pegmatit-Gängen, von denen einer das Maple Leaf Showing aufweist (Abbildung 2). Der LCT-Pegmatit-Dike, der die Maple Leaf Showing beherbergt, scheint mindestens 50 Meter breit zu sein und tritt entlang des Streichens auf einer Länge von etwa 350 Metern zu Tage. Diese Erzgänge standen im Mittelpunkt der bisher durchgeführten begrenzten Explorationsarbeiten, wobei die Proben in und um die Erzgänge bis zu 0,5 % Li2O und 14,64 % Ta2O5 ergaben.

Neben dem Tantalitvorkommen mit 14,64 % Ta2O5 ist in seiner Nähe eine sehr grobe Mineralisierung vorhanden, die bis zu 100 cm große Feldspatkristalle, 11 cm große Beryllkristalle und den grobkörnigen Tantalit bei MLS umfasst (Abbildung 2). Grobkörniger Tantalit ist nur von einer weiteren Lokalität in Ontario bekannt, nämlich dem Pegmatit North Aubrey im Seymour Lake Projekt von Green Technology Metals (GT1), wo GT1 eine Ressource von 9,9 Mt mit 1,04 % Li2O identifiziert hat.

Zusätzlich zu den oben genannten Werten wurden bei begrenzten Oberflächenproben sehr anomale Lithiumwerte in zahlreichen Proben über 300 ppm festgestellt, wobei mehrere Proben über 0,40 % Li2O ergaben. Ähnlich anomale Tantal- und Cäsiumwerte sind auf dem gesamten Grundstück vorhanden, wobei zwei weitere Vorkommen 3,41 % und 3,78 % Ta2O5 aufweisen. Das hochgradige Tantalit zusammen mit dem sehr anomalen Lithium deutet darauf hin, dass auf dem Grundstück in angrenzenden Zonen innerhalb des LCT-Systems möglicherweise höhergradiges Lithium vorkommt.

LCT-Pegmatite sind die zuletzt kristallisierenden Bestandteile granitischer Schmelzen; ein Halo von Pegmatiten umgibt den Granit, wobei diese Pegmatite eine zunehmende Fraktionierung und Komplexität aufweisen, je weiter sie von der granitischen Quelle entfernt sind. Das Vorhandensein von Beryll, Tantal und Cäsium deutet darauf hin, dass die White Willow-Pegmatite stark fraktioniert und sehr aussichtsreich für das Vorhandensein von Lithium sind, da diese Zone die äußere Zone ist, die am weitesten von der granitischen Quelle entfernt ist.



Abbildung 1 - Regionale Karte, die die Lage von Ushas Projekt White Willow im Vergleich zu anderen bedeutenden Projekten in der Region zeigt.



Abbildung 2: In der Nähe des Maple Leaf-Vorkommens ist die Mineralisierung einschließlich bis zu 100 cm großer Feldspatkristalle und 11 cm großer Beryllkristalle (links) besonders grobkörnig. Diese Minerale weisen auf granitische Schmelzen und Fraktionierung hin, die für die Ablagerung von lithiumhaltigem Pegmatit unerlässlich sind. Der grobkörnige Tantalit ist nur von einer weiteren Lokalität in Ontario bekannt, nämlich dem Pegmatit North Aubrey auf dem Projekt Seymour Lake von Green Technology Metals (GT1), wo GT1 eine Ressource von 9,9 Mt mit 1,04 % Li2O identifiziert hat.

Fazit: Der Lithium-Explorer Usha fährt ab sofort zweigleisig. Zusätzlich zu dem vielversprechenden Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake nimmt das Unternehmen sehr gezielt exzellente Hartgestein-Projekte ins Portfolio auf. Der Kaufpreis hält sich verglichen mit anderen Transaktionen im Sektor sehr im Rahmen. Außerdem hat der Verkäufer einen Gutteil der Bezahlung in Form von Usha-Aktien akzeptiert – offenbar wettet der Verkäufer auf eine gute Aktienperformance im Falle einer Entdeckung. Zusätzlich ist er mit von der Partie, wenn Usha in Bälde seine erste Ressouce für Jackpot Lake präsentiert. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung ist Usha für die kommende Explorationssaison bestens gerüstet.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.