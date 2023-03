High Tide meldet Aktienkäufe durch Insider

Calgary, AB, 30. März 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass bestimmte leitende Angestellte, Board-Mitglieder und Berater unter der Leitung des President und Chief Executive Officer des Unternehmens zwischen dem 24. und 29. März insgesamt 258.921 Stammaktien von High Tide („Stammaktien“) zu einem Durchschnittspreis von 1,59 Dollar pro Stammaktie auf dem offenen Markt erworben haben. Der Kauf von Stammaktien durch bestimmte leitende Angestellte, Board-Mitglieder und Berater ist ein Signal des Vertrauens in die Werthaltigkeit der Aktie und in die kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Mit diesen Käufen besitzen oder kontrollieren Insider und bestimmte Berater nun insgesamt 7.222.342 Stammaktien, was etwa 9,67 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum 29. März 2023 entspricht.