Casual 100-Player Battle Royale Game GGGGG wird am 31. März 2023 in über 170 Ländern veröffentlicht

TOKYO, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa-ku, Tokio; Präsident und CEO: Yuki Naito) freut sich, bekannt zu geben, dass GGGGG, ein kooperatives und kompetitives Battle-Royale-Actionspiel für Smartphones, am 31. März 2023 offiziell in über 170 Ländern veröffentlicht wurde.

App-Store: https://apps.apple.com/app/id6444761067

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.ggggg

Twitter: https://twitter.com/ggggg_en

Discord: https://discord.gg/ggggg

Spiel-Promo: ttps://youtu.be/aT3PiNtzi04

Informationen zu GGGGG

Spielen Sie ungezwungen und überall mit Freunden!

GGGGG ist ein kostenloses Smartphone-Spiel, das es den Spielern ermöglicht, Battle Royale mit 100 Spielern Battle Royale mit 8 Spielern und Dungeon Run mit bis zu 4 Spielern im kooperativen Spiel zu spielen. Dieses Gelegenheitsspiel verfügt über eine einfache Steuerung auf einem vertikalen Bildschirm, der sich überall leicht mitnehmen und spielen lässt, sogar in Battle Royale mit 100 Spielern. Auch die Gestaltung der Spielfiguren ist sympathisch, und eine breite Altersspanne erfreute sich am Betatest. Wir planen, Inhalte zu implementieren, die noch mehr Spaß machen, wenn man sich mit Freunden zusammentut und gemeinsam spielt, wie z.B. Arch-Fiend's Armageddon, das es Spielern ermöglicht, Schlachtzüge mit bis zu 100 Spielern zu bestreiten, sowie Clan-Features, die von Beta-Spielern gewünscht wurden, und vieles mehr. Außerdem haben sich bereits rund 10.000 Fans dem offiziellen GGGGG-Discord-Server angeschlossen und so schon vor der offiziellen Veröffentlichung eine perfekte Umgebung geschaffen, um Freunde zu finden. Bitte kommen Sie und schließen Sie sich uns auf dem offiziellen GGGGG Discord-Server an.

Offizieller Discord-Server: https://discord.gg/ggggg

GGGGG, das NFT-Spiel

Das Spiel ist so konzipiert, dass es viel Spaß macht, so wie es ist. Der Erwerb von NFT-Skins kann jedoch zu ganz neuen Spielmöglichkeiten führen. NFT-Skins sind spezielle Skins, die mithilfe der Blockchain-Technologie generiert werden und die Sie im Spiel ändern können. Weltweit gibt es nur 3.456 NFT-Skins, und jeder davon ist ein einzigartiges Originaldesign. Heben Sie sich auf dem Schlachtfeld mit Ihrem eigenen einzigartigen NFT-Skin ab! Und nicht nur das: Durch Siege in Battle Royale werden Spezialeffekte freigeschaltet, eine einzigartige Funktion der NFT-Skins. Es gibt drei Stufen von Effekten, die eine zusätzliche Herausforderung darstellen.