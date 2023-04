TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen haben am Montag den Schwung aus der alten Woche weitestgehend mit in die neue genommen. Positive Vorgaben von der Wall Street, die vor dem Wochenende weitere Gewinne verbucht hatte, sorgten für Rückenwind. Dabei schoben die Anleger zugleich Bedenken über schwächere Wirtschaftsdaten aus China und Japan beiseite. Auch der sprunghafte Anstieg der Ölpreise nach der Ankündigung einer Förderkürzung durch den Verbund Opec+ konnte der fortgesetzten Erholung vielerorts wenig anhaben.

In China hatte sich die Stimmung in der Industrie (Caixin) im März überraschend abgekühlt. Während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zwar leicht unter Druck geriet und im späten Handel 0,25 Prozent auf 20 348,50 Punkte sank, knüpfte der Markt auf dem Festland an seine Freitagsgewinne an.