PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag den Rücksetzer vom Vortag schnell wieder aufgeholt. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,65 Prozent auf 4339,09 Punkte an. Am Vortag hatte noch die Ankündigung der Länder der Öl-Allianz Opec+ belastet, die Förderung von Mai an um rund eine Million Barrel pro Tag zu kürzen.

Auch an den großen Länderbörsen waren die Vorzeichen positiv. In Paris kletterte der französische Cac 40 um 0,6 Prozent auf 7390,18 Punkte, während der britische FTSE 100 nur um 0,1 Prozent auf 7680,92 Zähler zulegte. Hier hemmte die mäßige Entwicklung von Öl- und Rohstoffaktien nach dem Schub am Vortag.