Würselen (ots) - Der Fachkräftemangel nimmt in der Pflegebranche inzwischendramatische Züge an. Ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll zur Lösung desProblems beitragen. Doch was bedeutet das neue Gesetz für die Praxis vonKrankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Jason Heinen betreibt mit der SaisyProfessionals GmbH eine internationale Personalvermittlung für Pflegekräfte. Wirhaben uns bei ihm erkundigt, wie das Recruiting für Pflegekräfte in Zukunftaussehen könnte.Die Bundesregierung startet die Anhörung für das neueFachkräfteeinwanderungsgesetz. Der Gesetzentwurf wurde gerade veröffentlicht -nun sollen sich Länder und Verbände zum Vorhaben äußern. Der Bundesminister fürArbeit und Soziales, Hubertus Heil, versteht das Gesetz als Teil einerGesamtstrategie zur Fachkräftesicherung. Er möchte neben der Zuwanderung aus demAusland auf mehr Aus- und Weiterbildungen, eine höhere Frauenerwerbstätigkeitund flexible Übergänge in die Rente setzen. "Das ist sicherlich ein sinnvollerAnsatz", sagt Jason Heinen von der Saisy Professionals GmbH. "Vor allem wünschtsich die Pflegebranche schon lange größere Anstrengungen, um junge Menschen füreinen Beruf in der Pflege zu begeistern. Die Pflegeberufe müssen endlich dieAnerkennung bekommen, die sie aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutungverdienen. Dass die Zuwanderung als Teil der Lösung gesehen wird, ist ebenfallsein gutes Zeichen. Die demografische Entwicklung macht den unbürokratischenZuzug von Fachkräften dringend notwendig. Für mich geht der Gesetzentwurf in dierichtige Richtung. Wir müssen nun abwarten, wie das Ganze am Ende aussehenwird."Jason Heinen ist in der Pflegebranche zu Hause und verfügt über mehr als 25Jahre Berufserfahrung, zehn davon als Praxisanleiter. Dazu kommt seinelangjährige Arbeit in der Mitarbeitervertretung mehrerer Krankenhäuser. DerExperte kam als Kind von den Philippinen nach Deutschland, weshalb ihn dieFrage, wie Zuwanderung zur Erfolgsgeschichte wird, nie wirklich losgelassen hat.Mit der Saisy Professionals GmbH sorgt er für eine reibungslose, faire undtransparente Vermittlung von ausländischen Pflegekräften nach Deutschland. DieFachkräfte kommen aus Tunesien, Ägypten, Thailand und von den Philippinen. DasTeam um Jason Heinen begleitet sie vom Spracherwerb bis zum Nachzug der Familie.Dem neuen Arbeitgeber steht die Saisy Professionals GmbH ebenfalls mit Rat undTat zur Seite. Die Profis möchten, dass am Ende alle Seiten zufrieden sind. Wasgenau der neue Gesetzesentwurf bereithält und wie dieser die Pflegebranche