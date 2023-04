Wirtschaft Dax schließt auf Vortagesniveau - Gegenwind von US-Konjunktur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax auf Vortagesniveau geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.800 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von rund fünf Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss.



Auf Rückenwind aus den USA konnten Anleger in Frankfurt am Donnerstag nicht setzen. In Washington hatte das Handelsministerium mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet gegenüber dem Vorjahr nur um 1,1 Prozent zulegte. "Die Wirtschaft in den USA schwächt sich stärker ab als von den Ökonomen erwartet", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.