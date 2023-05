Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im April '23

Derwar launisch, auch an der Börse. Im Grunde werden die gleichen Themen beackert wie schon seit Monaten. André Kostolany beschrieb das einmal so: "". Inflation, Zinsen, Bankenbeben, Ukrainekrieg, Energiepreise - immer dasselbe Theater. Statt der Silicon Valley Bank geht es nun um die, also das gleiche Stück mit anderem Hauptdarsteller. Und vielleicht anderem Ausgang. Liquidität ist wieder ein Asset, seit die Notenbanken Geld so massiv verteuern und verknappen. Banken horten es, aber es ist auf der Suche nach Rendite - auch weil ihm die Inflation das Blut aussaugt und es immer weiter schwächt. Die Alternativen Asset Manager, aber auch Vermögensverwalterberichten von milliardenschweren Mittelzuflüssen. Frische Gelder, die sie u.a. in die strauchelnden US-Banken bzw. deren Assets investieren. Antizyklisch und aussichtsreich...

