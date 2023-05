Tick Trading Software: Vielversprechende Wachstumsstrategie

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.9.) den Umsatz um fast 4 Prozent auf rund 8,6 Mio. Euro erhöht und dabei vom Ausbau des Projektgeschäfts profitiert. In der Folge reduzieren die Analysten dennoch das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und eines damit verbundenen geringeren Börsenhandels und des begonnenen BOOSTER-Investitionsprogramms deutlich um 68,4 Prozent auf 2,51 Mio. Euro (GJ 2020/21: 7,94 Mio. Euro) gesunken. Im Vorjahr habe das Unternehmen aber zwei umfangreiche, ergebniserhöhende Sondereffekte über 4,49 Mio. Euro und 0,55 Mio. Euro verzeichnet. Auf Nettoebene sei demnach ein Jahresergebnis von 1,70 Mio. Euro erzielt worden welches damit auf relativ ähnlichem Niveau wie das von GBC bereinigte vergleichbare Vorjahresergebnis liege. Basierend auf dem positiven Unternehmensausblick eines Nettoergebnisses am oberen Ende der Bandbreite von 0,40 bis 0,80 Mio. Euro, der bisherigen zufriedenstellenden Unternehmensperformance und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, rechne das Analystenteam mit der Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Im Rahmen der angepassten Schätzungen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 18,30 Euro (zuvor: 26,15 Euro), bestätigen aber das Rating „Kaufen“.



Die Tick Trading Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 8,90EUR gehandelt.