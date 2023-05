Berlin (ots) -



- Laut einer von Amazon beauftragten Studie bewerten deutsche Investoren

Start-ups mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit um 13 Prozent höher

- Vier Start-ups aus Deutschland nehmen am zweiten Amazon Sustainability

Accelerator teil - 1.500 Start-ups aus ganz Europa hatten sich beworben

- Der Accelerator unterstützt Unternehmen, die neue Recyclingtechnologien oder

nachhaltigere Produkte entwickeln

- Zu den deutschen Teilnehmern zählen FUNQ', ein Superfruit-Sirup zum

Selbermischen, und Papair, eine nachhaltigere Verpackungsalternative



Early-Stage-Investoren bevorzugen Start-ups, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet

sind. Das geht aus einer neuen, unabhängigen Studie von FTI Consulting im

Auftrag von Amazon hervor. Den deutschen Venture-Capital- und

Private-Equity-Investoren zufolge erzielen diese Unternehmen einen

Bewertungsaufschlag von 13 Prozent - eine Chance für Unternehmer:innen, die

nachhaltigere Produkte und Geschäftsmodelle aufbauen. Bei Start-ups mit einer

schlechten Nachhaltigkeitsbilanz kann die Bewertung um bis zu fünf Prozent

sinken.*





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Mehr als zwei Drittel der befragten Investoren aus Deutschland (70 Prozent)haben in den letzten 12 Monaten verstärkt Informationen zur Nachhaltigkeit derStart-ups gefordert, in die sie investieren. Gründe dafür sind sowohlpersönliche Überzeugungen als auch die Nachhaltigkeitsverpflichtungen ihrereigenen Unternehmen. Auch gibt die überwiegende Mehrheit der Investoren (77Prozent) an, dass Start-ups mehr Unterstützung benötigen, um nachhaltigereBetriebsabläufe zu verankern.Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Investoren in Deutschland haben in denletzten zwölf Monaten eine Investition in ein Start-up aufgrund von Bedenkenüber die nachweisbare Nachhaltigkeitsbilanz des Unternehmens abgelehnt.Zeitgleich mit den Ergebnissen der Studie gibt Amazon die 16 Start-ups bekannt,die am zweiten Amazon Sustainability Accelerator teilnehmen werden - und damitaus über 1.500 Bewerbungen ausgewählt wurden. Amazon führt den Acceleratorgemeinsam mit EIT Climate-KIC (https://www.climate-kic.org/) durch, Europasführendem Zentrum für Klima-Innovationen, und WRAP (https://wrap.org.uk/) ,einer NGO mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft."Die Studie verdeutlicht den klaren Vorteil, den Unternehmen mit einem starkenFokus auf Nachhaltigkeit haben - und veranschaulicht, dassNachhaltigkeitsüberlegungen zunehmend auch Investitionsentscheidungen leiten.Denn Investoren suchen nach Lösungen, um den aktuellen Herausforderungen in denBereichen Klima und Abfall zu begegnen", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager