Cleantech Power Corp. meldet aktuelle Informationen zum Handelssymbol an der Börse Frankfurt und zur Absichtserklärung zum GENIUS Energy Hub

TORONTO, Ontario, 8. Mai 2023 / IRW-Press / Cleantech Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: E43, WKN: A3EEHV), vormals Alkaline Fuel Cell Power Corp., („PWWR“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech-Lösungen befasst, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nunmehr an der Börse Frankfurt in Deutschland unter dem Symbol „E43“ und mit der Wertpapierkennnummer (WKN) „A3EEHV“ handelt. Außerdem freut sich PWWR mitzuteilen, dass es hinsichtlich seiner bereits gemeldeten Absichtserklärung zum Erwerb der elektrischen Schaltanlage von Genius AI („GENIUS Energy Hub“) Fortschritte erzielt hat.

„Unser Weg zur erfolgreichen Vermarktung der Brennstoffzellen umfasst die Integration unterstützender Cleantech“, erklärte Frank Carnevale, der CEO von PWWR. „Ich sehe der Beurteilung des zusätzlichen Potenzials einer Integration des GENIUS Energy Hub in unsere zukünftigen Brennstoffzellen-Produkte mit Spannung entgegen.“

„GENIUS hat sich im Energiesektor als Game-Changer erwiesen“, sagte Vic Burconak, der CEO. „Durch die Integration in die Brennstoffzellen-Technologie schaffen wir eine effizientere und effektivere Art der Stromerzeugung und verbessern außerdem die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems. Unsere Kunden können erwarten, von den Vorteilen einer sauberen und zuverlässigen Energiequelle zu profitieren, während sie durch GENIUS gleichzeitig Komfort und ein Gefühl von Sicherheit erhalten.“

PWWR beschaffte das GENIUS Energy Hub zum Einsatz in dem Pilotprojekt von Festival Hydro, das am 20. April 2023 gemeldet wurde. PWWR erwarb das GENIUS Energy Hub für ca. $ 5.000, um angesichts des knapper werdenden Bestands den sofortigen Zugang zu einer Einheit sicherzustellen. Es wird erwartet, dass das GENIUS Energy Hub in den Brennstoffzellen-Prototypen Jupiter 1.0 von PWWR integriert wird, um die Leistungsabgabe von Jupiter 1.0 präziser überwachen und kontrollieren zu können und somit maximale Effizienz zu erhalten und das Risiko einer Überlastung des Systems zu reduzieren. Das GENIUS Energy Hub kann an anderen Pilotstandorten oder an anderen PWWR-Standorten eingesetzt werden, falls sich vor dem Pilotprojekt von Festival Hydro eine Chance dazu bietet.