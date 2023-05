Q1 mit neuen Höchstmarken auf allen Ebenen - Guidance 2023 wird voraussichtlich am oberen Ende erreicht



Masterflex hat heute Finanzkennzahlen für das Q1 veröffentlicht, die eine eindrucksvolle Fortsetzung des Umsatz- und Ergebniswachstums darlegen. Die Nachfrage nach den Schlauch- und Verbindungslösungen scheint trotz einer negativen Konjunkturdynamik ungebrochen. Eine Realisierung der Umsatz- und Ergebnisguidance für das laufende Jahr am oberen Ende zeichnet sich u.E. ab. Wir erhöhen unsere Prognosen für 2023.



Umsatzdynamik beschleunigt sich noch weiter: Der Jahresauftakt stellt mit einem Konzernerlös von 27,6 Mio. Euro eine Fortsetzung der äußerst dynamischen Umsatzentwicklung in 2022 dar (+15,6% yoy). Alle Segmente trugen zum Top Line-Wachstum bei. Vor allem die Branchenlösungen für die Bereiche Life Science und Halbleitertechnik entwickelten sich positiv. Zudem konnte der Konzern von der Erholung der Luftfahrt profitieren. So erzielte die auf Produktlösungen für die Luftfahrt spezialisierte Gesellschaft Matzen & Timm einen Quartalserlös von ca. 2,0 Mio. Euro (+20,0% yoy). Im Segment Medizintechnik konnte ebenso ein deutlich überproportionales Wachstum erzielt werden, wodurch der Umsatzanteil dieses hochmargigen Produktbereichs auf 19% (Vj.: 18%) anstieg. Neben erfreulichen Volumenzuwächsen dürften auch Preiserhöhungen signifikant zu diesen eindrucksvollen Zahlen beigetragen haben.



EBIT deutlich überproportional gesteigert: In Q1 erwirtschaftet Masterflex 4,1 Mio. Euro EBIT (+35,2% yoy). Nach Q1 erzielt das Unternehmen also bereits ein operatives Ergebnis nahe des FY-Niveau 2021, was das enorme Skalierungspotenzial des Unternehmens unterstreicht. Während der Materialaufwand durch die Weitergabe gestiegener Bezugspreise an Kunden und Skaleneffekte nur unterproportional anwuchs (9,1% yoy), stiegen die betrieblichen Aufwendungen leicht überproportional um 17,4% yoy. Der Personalaufwand pendelte sich in etwa auf Q4-Niveau ein (9,2 Mio. Euro; +14,1% yoy). In Summe realisierte Masterflex eine EBIT-Marge von 15,0% (+2,2PP yoy). Für die verbleibenden Quartale avisiert der Vorstand nur geringfügige Neueinstellungen und in etwa stagnierende sonstige Kosten.

Prognose dürfte am oberen Ende erfüllt werden: Der Vorstand bekräftigte im Zuge des Earnings Calls die Umsatz- (103 bis 110 Mio. Euro) und Ergebnisguidance (EBIT: 11 bis 14 Mio. Euro). Nach dem starken Jahresauftakt deutet sich u.E. eine Realisierung am oberen Ende der Bandbreite an, was vom Management bestätigt wurde. Dafür spricht der gestiegene Auftragsbestand (24,2 Mio. Euro; +6,1% qoq). Umsatz- und Auftragsentwicklung entwickeln sich zudem deutlich positiver als die allgemeine Konjunktur (Industrieproduktion Deutschland Q1: -0,0% qoq). Aufgrund der positiven Auftragslage erhöhen wir unsere Top Line-Prognose für 2023. Die avisierte Kostenentwicklung rechtfertigt u.E. eine leichte Erhöhung der Bottom Line-Erwartungen für das laufende Jahr.

Fazit: Wir gehen davon aus, dass Masterflex auch in den Folgequartalen fortlaufend gute Ergebnisse einfahren kann. Trotz des positiven Kursverlaufs ist die Aktie u.E. gemäß unseres DCF-basierten Kursziels noch immer deutlich unterbewertet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro.







