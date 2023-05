FSD Pharma wurden 2,81 Mio. $ an Kostenentschädigung von Dr. Raza Bokhari zugesprochen

Toronto, 11. Mai 2023 / IRW-Press / - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – hat heute bekannt gegeben, dass der ehrenwerte J. Douglas Cunningham, K.C. („Richter Cunningham“) in einem Kostenentscheid (der „Kostenentscheid“) vom 6. Mai 2023 zugunsten des Unternehmens entschieden hat und dem Unternehmen eine Entschädigung in Höhe von rund 2,81 Millionen CAD für Kosten im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren zwischen FSD Pharma und seinem ehemaligen Chief Executive Officer, Dr. Raza Bokhari, zugesprochen hat.

Im Juli 2021 beschloss das Board of Directors von FSD Pharma einstimmig, das Arbeitsverhältnis von Dr. Bokhari als Chief Executive Officer aus wichtigem Grund zu kündigen. Dr. Bokhari reichte daraufhin im Rahmen eines Schiedsverfahrens eine Klage wegen unrechtmäßiger Entlassung gegen FSD Pharma ein, die von Richter Cunningham in einem Schiedsspruch vom 9. November 2022 (der „Schiedsspruch“) in vollem Umfang abgewiesen wurde. In dem Schiedsspruch erklärte Richter Cunningham Dr. Bokhari auch für die Kosten von FSD Pharma im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren verantwortlich. Der Schiedsspruch kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fsdpharma.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-03-01-Applicatio ....

Im Kostenentscheid wird die Höhe des Kostenanspruchs von FSD Pharma im Einzelnen dargelegt. Die FSD Pharma im Kostenentscheid zugesprochenen Gesamtkosten setzen sich zusammen aus Anwaltsgebühren in Höhe von 1.981.462,91 $, Auslagen in Höhe von 509.005,33 $ und Mehrwertsteuer in Höhe von 323.760,91 $, insgesamt also 2.814.229,15 $.

FSD Pharma begrüßt die Offenheit und das Urteil von Richter Cunningham und ist zuversichtlich, dass Dr. Bokhari von seinem unbegründeten Streben nach Entschädigung und Schadenersatz ablassen wird.

