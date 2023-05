Wirtschaft Verbände begrüßen Habecks Änderungsvorschläge beim Heizungsgesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere Verbände begrüßen die Änderungsvorschläge von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Heizungsgesetz. "Es ist ein gutes Zeichen, dass der Minister sieht: Das Gesetz kann so nicht funktionieren", sagte Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Dem Angebot Habecks, auf Verbände zugehen und Gespräche suchen zu wollen, stehe er positiv gegenüber: "Wir sind für Gespräche offen." Es dürfe aber nicht bei "einigen wenigen kosmetischen Änderungen" bleiben. Das Heizungsgesetz in seiner aktuellen Fassung müsse "grundlegend geändert" werden, damit die Bürger in der Praxis "damit umgehen" könnten, so Warnecke.